0
0
68
НОВОСТИ

Покушение на начальника УСИН в Херсоне совершено с помощью СВУ — власти

19:30 18.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил, что в субботу совершено покушение на начальника УСИН региона, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

Ранее о покушении и взрыве автомобиля начальника УСИН сообщал источник ТАСС в силовых структурах.

«Сегодня совершено покушение на начальника [регионального управления] службы исполнения наказаний Евгения Соболева. По предварительным данным, взорвалось самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами», — сказал Сальдо на видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале военно-гражданской администрации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 18.06.2022
Кадыров сообщил о вышедших из промзоны в Северодонецке мирных жителях
0
124
18:40 18.06.2022
Исследование: более полумиллиона человек обучились на образовательных курсах для предпринимателей
0
127
18:30 18.06.2022
В Госдуме подвергли критике Токаева после его слов о непризнании ДНР и ЛНР
0
188
18:00 18.06.2022
Поставки нефти из России в Индию выросли в 31 раз — Reuters
0
180
17:55 18.06.2022
Нефть и газ как и прежде будут играть важную роль в мире, уверен глава Совета директоров CNPC Дай Хоулян
0
180
17:30 18.06.2022
Десятки тысяч человек в Лондоне вышли на акции протеста на фоне экономического кризиса
0
267
17:00 18.06.2022
Медведев усомнился, что на переговорах с Украиной в августе «будет о чем и с кем говорить»
0
273
16:00 18.06.2022
Задержаны два командира ВСУ, отдававшие приказы об обстреле домов в ЛНР
0
373
15:00 18.06.2022
На главу УСИН по Херсонской области совершили покушение
0
416
14:35 18.06.2022
Игорь Сечин: в Европе идет демонтаж модели «социальной рыночной экономики»
0
367

Возврат к списку