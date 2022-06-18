Покушение на начальника УСИН в Херсоне совершено с помощью СВУ — власти

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил, что в субботу совершено покушение на начальника УСИН региона, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

Ранее о покушении и взрыве автомобиля начальника УСИН сообщал источник ТАСС в силовых структурах.

«Сегодня совершено покушение на начальника [регионального управления] службы исполнения наказаний Евгения Соболева. По предварительным данным, взорвалось самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами», — сказал Сальдо на видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале военно-гражданской администрации.