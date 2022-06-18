Власти Калининграда предложат принять меры в отношении Литвы из-за запрета на транзит
20:30 18.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация Калининградской области предложит федеральным властям России принять ответные меры в отношении Литвы из-за введения незаконных ограничений на транзит ряда товаров железной дорогой в регион из-за санкций, в том случае, если их не отменят в республике. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.
«В случае если эти незаконные ограничения на перевозку товаров из Калининградской области не будут сняты нашими европейскими соседями, то будем предлагать федеральным властям принять соответствующие ответные меры», — сказал губернатор в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.
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