0
0
85
НОВОСТИ

Мощный взрыв произошел в районе Северодонецка, поднялся «гриб» розового дыма — агентство

21:00 18.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощный взрыв прогремел в ЛНР в районе Северодонецка, издалека виден «гриб» розового дыма. Об этом в субботу сообщило агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

Агентство публикует видео, на котором виден уходящий в небо розовый «гриб». Как сообщается, место взрыва расположено «в стороне Северодонецка».

Как написал в своем телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя кадры, «дымный гриб явно химического происхождения». По его словам, «очень похоже на цвет „гриба“ от подрыва емкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено». Мирошник также сообщил, что видео снято со стороны Попасной, которая находится примерно в 30 км к югу от Северодонецка.

Ранее сообщалось, что в промышленной зоне Северодонецка находятся украинские формирования, численность которых может составлять до 2,5 тыс. человек, до четверти из них — иностранные наемники. Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщал, что в Северодонецке до 1,2 тыс. гражданских лиц взяты в заложники, они находятся на территории химкомбината «Азот».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 18.06.2022
Власти Калининграда предложат принять меры в отношении Литвы из-за запрета на транзит
0
151
20:27 18.06.2022
Перебои в поставках углеводородов влияют на мировую экономику и ускоряют инфляцию, заявил главный исполнительный директор ONGC Videsh Алок Кумар Гупта на ПМЭФ-2022
0
133
20:00 18.06.2022
Байдену не потребовалась медицинская помощь после падения с велосипеда — Белый дом
0
194
19:30 18.06.2022
Покушение на начальника УСИН в Херсоне совершено с помощью СВУ — власти
0
232
19:00 18.06.2022
Кадыров сообщил о вышедших из промзоны в Северодонецке мирных жителях
0
270
18:40 18.06.2022
Исследование: более полумиллиона человек обучились на образовательных курсах для предпринимателей
0
238
18:30 18.06.2022
В Госдуме подвергли критике Токаева после его слов о непризнании ДНР и ЛНР
0
319
18:00 18.06.2022
Поставки нефти из России в Индию выросли в 31 раз — Reuters
0
274
17:55 18.06.2022
Нефть и газ как и прежде будут играть важную роль в мире, уверен глава Совета директоров CNPC Дай Хоулян
0
273
17:30 18.06.2022
Десятки тысяч человек в Лондоне вышли на акции протеста на фоне экономического кризиса
0
383

Возврат к списку