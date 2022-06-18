Мощный взрыв произошел в районе Северодонецка, поднялся «гриб» розового дыма — агентство
21:00 18.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мощный взрыв прогремел в ЛНР в районе Северодонецка, издалека виден «гриб» розового дыма. Об этом в субботу сообщило агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).
Агентство публикует видео, на котором виден уходящий в небо розовый «гриб». Как сообщается, место взрыва расположено «в стороне Северодонецка».
Как написал в своем телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя кадры, «дымный гриб явно химического происхождения». По его словам, «очень похоже на цвет „гриба“ от подрыва емкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено». Мирошник также сообщил, что видео снято со стороны Попасной, которая находится примерно в 30 км к югу от Северодонецка.
Ранее сообщалось, что в промышленной зоне Северодонецка находятся украинские формирования, численность которых может составлять до 2,5 тыс. человек, до четверти из них — иностранные наемники. Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщал, что в Северодонецке до 1,2 тыс. гражданских лиц взяты в заложники, они находятся на территории химкомбината «Азот».
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