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Британские войска срочно надо подготовить к необходимости вновь воевать в Европе - генерал

13:20 19.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские войска требуется срочно подготовить к необходимости вновь воевать на территории континентальной Европы против России. Такое мнение высказал новый начальник Генерального штаба сухопутных войск Великобритании генерал Патрик Сандерс, слова которого приводит в воскресенье на своем сайте газета «Индепендент».

«Сейчас возникла острая необходимость создать армию, которая будет способна сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою. Мы — то поколение, которое должно подготовить армию к тому, чтобы вновь воевать в Европе», — говорится в письме, которое Сандерс, вступивший в новую должность в минувший понедельник, направил своим подчиненным.

По словам генерала, конфликт на Украине подчеркивает, что основной задачей британских ВС должна оставаться защита Соединенного Королевства, для чего они должны быть готовы «участвовать в войнах на суше и побеждать в них».

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