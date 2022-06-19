Британские войска срочно надо подготовить к необходимости вновь воевать в Европе - генерал
13:20 19.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сейчас возникла острая необходимость создать армию, которая будет способна сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою. Мы — то поколение, которое должно подготовить армию к тому, чтобы вновь воевать в Европе», — говорится в письме, которое Сандерс, вступивший в новую должность в минувший понедельник, направил своим подчиненным.
По словам генерала, конфликт на Украине подчеркивает, что основной задачей британских ВС должна оставаться защита Соединенного Королевства, для чего они должны быть готовы «участвовать в войнах на суше и побеждать в них».
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