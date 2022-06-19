Первый в мире музей кухни и кулинарных книг откроют в Риме

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уникальный музей кухни Garum («Гарум») с библиотекой исторических кулинарных книг открылся в итальянской столице. Как рассказал в воскресенье корр. ТАСС идейный вдохновитель проекта шеф Россано Босколо, это первый подобный музей в Италии, который предлагает помимо экспозиции кухонных принадлежностей и профессиональных лабораторий возможность проводить исследовательскую и научную деятельность.



В распоряжение посетителей он предоставил обширную библиотеку одних из наиболее старых и ценных книг рецептов. «До сих пор в Италии не было музея кухни с доступом к старым текстам. Здесь выставлены 400 книг, но всего в библиотеке 3,5 тыс.», — рассказал он. Исследователи могут ознакомиться с любой книгой и даже скопировать страницу. Среди артефактов — книги, изданные начиная с XVI века. В библиотеке собраны рецепты, рассказывающие о появлении самых знаменитых блюд итальянской кухни — от соусов «песто» и «болоньезе» до десертов — «тирамису», «зуппа инглезе».



По словам Босколо, цель проекта — распространять и пропагандировать гастрономию. В основе экспозиции — его личная коллекция. В ней не только книги, но и всевозможная кухонная утварь. Среди экспонатов — первые формы для изготовления мороженного XVII века, исторические первые машинки для изготовления пасты, всевозможные формы для тортов и шоколада, кастрюли, невероятные приборы, а также первые газовые плиты середины прошлого века. Все это призвано рассказать о становлении кулинарии, кондитерского дела, а также истории мороженного. Можно проследить через предметы разных периодов эволюцию дизайна на кухне. Есть предметы, которые касаются не только итальянских традиций, но других стран, которые получили распространение в Италии. Например, печенье с имбирем, которое пришло из Северной Европы.



Отдельный раздел посвящен кулинарной медицине и изучению ингредиентов. Это — то, что дало начало очень популярным и модным сейчас диетологии и различным курсам по правильному и здоровому питанию.





