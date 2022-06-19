Санкции против РФ сказываются на американской экономике - министр финансов США

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что санкции против России из-за специальной военной операции на Украине несут издержки и для американской экономики.



«Инфляция, действительно, неприемлемо высокая. Одной из причин является [конфликт] на Украине. Это привело к росту цен на энергетику и продовольствие в США и в мире, — сказала Йеллен в интервью телеканалу Эй-би-си, вышедшем в эфир в воскресенье. — Важно признать, что США — не единственная развитая экономика, страдающая от высокой инфляции. Мы наблюдаем это в Великобритании, Франции, Германии. Причины этого глобальны, не локальны».



«Эти факторы вряд ли немедленно исчезнут, но я ожидаю, что инфляция снизится», — добавила она.



«Мы едины с нашими союзниками в том, чтобы принять необходимые шаги для реагирования, <…> наказания России за то, что она делает на Украине. Это имеет издержки и для нас», — сказала министр.



