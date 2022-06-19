Санкции против РФ сказываются на американской экономике - министр финансов США
18:50 19.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Инфляция, действительно, неприемлемо высокая. Одной из причин является [конфликт] на Украине. Это привело к росту цен на энергетику и продовольствие в США и в мире, — сказала Йеллен в интервью телеканалу Эй-би-си, вышедшем в эфир в воскресенье. — Важно признать, что США — не единственная развитая экономика, страдающая от высокой инфляции. Мы наблюдаем это в Великобритании, Франции, Германии. Причины этого глобальны, не локальны».
«Эти факторы вряд ли немедленно исчезнут, но я ожидаю, что инфляция снизится», — добавила она.
«Мы едины с нашими союзниками в том, чтобы принять необходимые шаги для реагирования, <…> наказания России за то, что она делает на Украине. Это имеет издержки и для нас», — сказала министр.
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