В Колумбии впервые на выборах президента победил кандидат от левых
09:00 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенатор Густаво Петро, представляющий левую коалицию "Исторический пакт", в воскресенье был избран президентом Колумбии по итогам второго тура выборов. По данным, полученным после быстрого подсчета 99,95% бюллетеней, за него проголосовали 50,45% избирателей.
"Нас ждут настоящие перемены. Мы не подведем избирателей, которые хотели, чтобы Колумбия изменилась. Но эти перемены не для того, чтобы отомстить, и не для того, чтобы породить еще больший раскол в обществе", - сказал Петро в своем первом выступлении в качестве избранного главы государства, которое транслировалось на его странице в Twitter. Политик также заявил, что будет готов выслушать предложения оппозиции.
Кроме того, избранный президент Колумбии призвал государства Латинской Америки работать над большей интеграцией и установить диалог между всеми странами Западного полушария без исключений.
62-летний Петро, бывший в молодости членом леворадикальной организации М-19, которая вела вооруженную борьбу против правительства, станет первым президентом Колумбии, представляющим левые силы. В 2010 и 2018 годах политик уже баллотировался на пост главы государства, уступив в последнем случае действующему президенту Ивану Дуке во втором туре. В 2012-2015 годах Петро был мэром столицы Колумбии, с 2018-го он сенатор.
В ходе предвыборной кампании кандидат заявлял, что готов восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой, которые были разорваны в феврале 2019 года, когда Богота признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом. Петро также говорил, что считает необходимым рассмотреть возможность изменения условий соглашения о свободной торговле с США, и назвал неэффективным сотрудничество с ними в области борьбы с наркоторговлей.
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