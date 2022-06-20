Германия готова пренебречь Украиной, чтобы не унижать РФ - Foreign Policy

09:05

Эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф сообщил о том, что ФРГ уже начала тайные переговоры с РФ. Он объяснил, что из-за нежелания поддерживать «унижение» Москвы, Берлин готов пренебречь поддержкой Украины, сообщает Foreign Policy.

«Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию — что бы это ни значило», — рассказал Раф. ОСН