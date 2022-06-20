США обеспокоены возможным «вмешательством» российских хакеров в предстоящие выборы - CNN

09:20 Источник: Коммерсант.ru

Американские власти опасаются, что российские хакеры гипотетически могут вмешаться в предстоящие промежуточные выборы, запланированные на осень текущего года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. По их информации, такие попытки могут быть предприняты для того, чтобы продемонстрировать обществу незащищенность американской избирательной системы.

Собеседники телеканала утверждают, что Россия якобы может организовать демонстративные незначительные взломы сетей местных избирательных органов, чтобы вызвать у американцев недоверие к электронной системе голосования. «Если произойдет что-то пусть незначительное, это приведет к хаосу, люди подумают, что все выборы абсолютно небезопасны»,— заявила телеканалу бывший директор по кибербезопасности и контрразведке в Комитете по внутренней безопасности палаты представителей Николь Тисдейл. Коммерсантъ