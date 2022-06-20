Парламентские выборы во Франции стали провалом для правящей партии, считает Меланшон
09:32 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон назвал политическим и моральным провалом для правящей партии результаты второго тура парламентских выборов, который прошел во Франции в это воскресенье.
«Для правящей партии это абсолютно неслыханная и неожиданная ситуация. Разгром президентской партии тотальный, и она не получает [абсолютного] большинства, — сказал Меланшон, выступая на пресс-конференции, которая транслировалась пресс-службой его партии. — Это электоральный провал, провал моральный для тех, кто дает всем уроки и пытался блокировать крайне правых на [президентских] выборах».
70-летний политик отметил, что даже второе место созданного по его инициативе альянса левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES) является успехом и соответствует поставленной задаче: не допустить абсолютного большинства президентской партии и ее альянса.
Сам Меланшон не баллотировался на этих выборах, в связи с чем заявил, что «меняет свой боевой пост», однако заверил, что «продолжит борьбу». «Ни на секунду мы не откажемся от управления страной», — добавил он. При этом ранее политик заявлял, что будет требовать своего назначения на должность премьер-министра, если левый альянс NUPES одержит победу над президентским блоком «Вместе!»
Согласно предварительным прогнозам, депутаты от партий, входящих в президентский блок «Вместе!», могут претендовать на 210-230 мест в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции нового созыва, тогда как представители NUPES получат от 168 до 188 мест. Для получения абсолютного большинства в Нацсобрании необходимо получить 289 из 577 мандатов.
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