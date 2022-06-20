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НОВОСТИ

Сдавшиеся в плен боевики «Айдара» начали давать показания против сослуживцев — источник

10:00 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сдавшиеся в плен военным Луганской Народной Республики (ЛНР) боевики националистического батальона «Айдар» начали давать показания против сослуживцев, блокирующих химпредприятие «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

«Сейчас для переговоров с боевиками задействуется информация, полученная от айдаровцев, сдавшихся в плен в Метёлкине», — сказал источник.

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