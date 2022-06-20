Украина не подходит ни для членства в ЕС, ни для статуса кандидата, считает Володин

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском союзе, ни для статуса кандидата. Такое мнение в понедельник высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата. Тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика — вот характеристика современной Украины. И в Европе это тоже прекрасно понимают, но желание ослабить Россию превалирует», — написал Володин.

По словам спикера Думы, у Запада не получается вести «борьбу против России до последнего украинца». «Поэтому Вашингтон и Брюссель готовы делать все, чтобы военные действия продолжались. В этом причина принятия решения о предоставлении Украине статуса кандидата для включения в Евросоюз», — отметил Володин.

«Итог для Украины будет печален. Центр принятия решений будет перенесен официально в Брюссель. Она окончательно потеряет свою независимость», — добавил он.