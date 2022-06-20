При стрельбе на фестивале в Вашингтоне погиб подросток

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подросток погиб, по меньшей мере трое человек пострадали в результате стрельбы на фестивале в Вашингтоне. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News.

По его информации, погибшему было 15 лет, среди пострадавших - двое взрослых и офицер полиции. Инцидент произошел во время несанкционированного фестиваля в центре города.