Десять военных самолетов КНР вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня — портал

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере десять самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в понедельник в опознавательную зону ПВО Тайваня. Об этом сообщил информационный портал «Сина».

По его данным, в операции участвовали один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 («Кунцзин-500»), стратегический бомбардировщик H-6 («Хун-6»), два истребителя J-11 («Цзянь-11»), четыре J-16 и еще пара J-10.

Бомбардировщик H-6 вошел в опознавательную зону ПВО к юго-западу от Тайваня, облетел его с южной стороны до восточного побережья, а затем взял обратный курс и вернулся тем же маршрутом. Остальные самолеты вошли в зону также с юго-западной стороны острова, углубились на несколько сотен километров, затем взяли обратный курс и покинули ее.

Вооруженные силы Тайваня в ответ на это подняли истребители, а также передали военной авиации НОАК соответствующее предупреждение. Как отмечает ведомство, силы ПВО Тайваня также осуществляли слежение за целями.

Концепция опознавательной зоны ПВО, в которой идентифицируются гражданские воздушные суда, не закреплена международным правом. Протяженность таких зон декларируется конкретными странами или регионами и необязательно ограничивается их пределами. Опознавательная зона ПВО Тайваня провозглашена островом в одностороннем порядке. Она захватывает акваторию вокруг острова, Тайваньский пролив, а также часть воздушного пространства над тремя провинциями материкового Китая — Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.

Авиация НОАК в последние месяцы регулярно пересекает опознавательную зону ПВО Тайваня, проводя учения в регионе. 30 мая в нее вошли 30 военных самолетов НОАК, самая масштабная такая операция в этом году прошла 23 января этого года, тогда в опознавательную зону ПВО вошли 39 самолетов.