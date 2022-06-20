Десять военных самолетов КНР вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня — портал
10:32 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере десять самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в понедельник в опознавательную зону ПВО Тайваня. Об этом сообщил информационный портал «Сина».
По его данным, в операции участвовали один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 («Кунцзин-500»), стратегический бомбардировщик H-6 («Хун-6»), два истребителя J-11 («Цзянь-11»), четыре J-16 и еще пара J-10.
Бомбардировщик H-6 вошел в опознавательную зону ПВО к юго-западу от Тайваня, облетел его с южной стороны до восточного побережья, а затем взял обратный курс и вернулся тем же маршрутом. Остальные самолеты вошли в зону также с юго-западной стороны острова, углубились на несколько сотен километров, затем взяли обратный курс и покинули ее.
Вооруженные силы Тайваня в ответ на это подняли истребители, а также передали военной авиации НОАК соответствующее предупреждение. Как отмечает ведомство, силы ПВО Тайваня также осуществляли слежение за целями.
Концепция опознавательной зоны ПВО, в которой идентифицируются гражданские воздушные суда, не закреплена международным правом. Протяженность таких зон декларируется конкретными странами или регионами и необязательно ограничивается их пределами. Опознавательная зона ПВО Тайваня провозглашена островом в одностороннем порядке. Она захватывает акваторию вокруг острова, Тайваньский пролив, а также часть воздушного пространства над тремя провинциями материкового Китая — Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.
Авиация НОАК в последние месяцы регулярно пересекает опознавательную зону ПВО Тайваня, проводя учения в регионе. 30 мая в нее вошли 30 военных самолетов НОАК, самая масштабная такая операция в этом году прошла 23 января этого года, тогда в опознавательную зону ПВО вошли 39 самолетов.
НОВОСТИ
- 11:32 20.06.2022
- В Мелитопольском районе Запорожья началась уборочная кампания, соберут 2 млн тонн зерновых
- 11:20 20.06.2022
- Материальную помощь РФ почти на 4,8 млрд рублей получили жители Донбасса и Украины
- 11:05 20.06.2022
- Дания присоединилась к оборонной политике ЕС — Боррель
- 11:00 20.06.2022
- Трое сотрудников налоговых органов задержаны за передачу данных о военнослужащих — СК
- 10:20 20.06.2022
- При стрельбе на фестивале в Вашингтоне погиб подросток
- 10:05 20.06.2022
- Украина не подходит ни для членства в ЕС, ни для статуса кандидата, считает Володин
- 10:00 20.06.2022
- Сдавшиеся в плен боевики «Айдара» начали давать показания против сослуживцев — источник
- 09:32 20.06.2022
- Парламентские выборы во Франции стали провалом для правящей партии, считает Меланшон
- 09:20 20.06.2022
- США обеспокоены возможным «вмешательством» российских хакеров в предстоящие выборы - CNN
- 09:05 20.06.2022
- Германия готова пренебречь Украиной, чтобы не унижать РФ - Foreign Policy
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать