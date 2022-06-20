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Трое сотрудников налоговых органов задержаны за передачу данных о военнослужащих — СК

11:00 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое бывших и действующих сотрудников налоговых органов задержаны по делу о передаче данных о сотрудниках правоохранительных органов и военнослужащих иностранцам. Об этом ТАСС сообщила в понедельник старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, в период с 2019 по 2020 год трое сотрудников налоговых органов вступили в преступный сговор с целью получения незаконных денежных средств. Имея доступ к информационным системам, за денежные средства они предоставляли через посредника информацию об источниках дохода физических лиц, счетах, открытых в кредитных организациях, адресах регистрации и имуществе, а также другие сведения, составляющие охраняемую законом тайну, для представителей детективного агентства. Через непродолжительное время один из сотрудников уволился с занимаемой должности», — сообщила представитель ГСУ.

Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что участники группы передали заказчикам в интересах иностранных граждан сведения в отношении более 30 человек, включая военнослужащих, сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов.

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