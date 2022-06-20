В Мелитопольском районе Запорожья началась уборочная кампания, соберут 2 млн тонн зерновых

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уборочная кампания озимой пшеницы стартовала в Мелитопольском районе освобожденной территории Запорожской области, прогнозируемый урожай зерновых в 2022 году там составит около 2 млн тонн. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области.

«В Мелитопольском районе уже стартовала уборка озимой пшеницы. По оценкам фермеров и сельхозпроизводителей, только Мелитопольский район в 2022 году соберет около 2 млн тонн зерновых», — сообщили в ВГА.