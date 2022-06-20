В России за сутки выявили 2 667 случаев заражения коронавирусом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 667, летальных исходов из-за ковида — на 54. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 081 случай заражения и 62 смерти, всего с начала пандемии — 18 400 927 и 380 517 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 2 723 против 3 279 днем ранее, до 17 825 397.