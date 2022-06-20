Выборы в регионах РФ в 2022 году состоятся, несмотря на СВО и санкции, завили в Кремле
12:05 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выборы в российских регионах в 2022 году состоятся, несмотря на проведение специальной военной операции на Украине и экономические санкции, заявил в понедельник начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев.
«Среди политических экспертов была дискуссия относительно того, стоит ли проводить выборы в этом году, потому что идет специальная военная операция, идет экономическое давление на страну. Тем не менее решение однозначное: это фундаментальное право граждан России избирать и быть избранными, это фундаментальное право не должно быть нарушено… Выборы в этом году, как и в прошлом, и будущих [годах] обязательно состоятся», — сказал Харичев.
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