Выборы в регионах РФ в 2022 году состоятся, несмотря на СВО и санкции, завили в Кремле

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выборы в российских регионах в 2022 году состоятся, несмотря на проведение специальной военной операции на Украине и экономические санкции, заявил в понедельник начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев.

«Среди политических экспертов была дискуссия относительно того, стоит ли проводить выборы в этом году, потому что идет специальная военная операция, идет экономическое давление на страну. Тем не менее решение однозначное: это фундаментальное право граждан России избирать и быть избранными, это фундаментальное право не должно быть нарушено… Выборы в этом году, как и в прошлом, и будущих [годах] обязательно состоятся», — сказал Харичев.