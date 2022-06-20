ВС РФ ракетой «Оникс» уничтожили станцию управления БЛА «Байрактар» на аэродроме Арциз
12:20 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы России ракетой «Оникс» нанесли удар по аэродрому Арциз Одесской области, уничтожив при этом станцию управления беспилотниками «Байрактар-ТБ2». Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
«Высокоточной ракетой „Оникс“ берегового ракетного комплекса „Бастион“ нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области. В результате удара уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами „Байрактар-ТБ2“ и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле», — заявили в ведомстве.
НОВОСТИ
- 13:20 20.06.2022
- Ответные меры на «блокаду» Калининграда будут выбраны после глубокого анализа — Песков
- 13:05 20.06.2022
- Боррель полагает, что попытка блокады Калининграда несравнима с блокадой портов Украины
- 13:00 20.06.2022
- Размораживать отношения с США сейчас невыгодно для РФ - Медведев
- 12:32 20.06.2022
- Совет ЕС продлил на год санкции против Крыма
- 12:05 20.06.2022
- Выборы в регионах РФ в 2022 году состоятся, несмотря на СВО и санкции, завили в Кремле
- 12:00 20.06.2022
- В России за сутки выявили 2 667 случаев заражения коронавирусом
- 11:32 20.06.2022
- В Мелитопольском районе Запорожья началась уборочная кампания, соберут 2 млн тонн зерновых
- 11:20 20.06.2022
- Материальную помощь РФ почти на 4,8 млрд рублей получили жители Донбасса и Украины
- 11:05 20.06.2022
- Дания присоединилась к оборонной политике ЕС — Боррель
- 11:00 20.06.2022
- Трое сотрудников налоговых органов задержаны за передачу данных о военнослужащих — СК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать