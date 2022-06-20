ВС РФ ракетой «Оникс» уничтожили станцию управления БЛА «Байрактар» на аэродроме Арциз

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России ракетой «Оникс» нанесли удар по аэродрому Арциз Одесской области, уничтожив при этом станцию управления беспилотниками «Байрактар-ТБ2». Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

«Высокоточной ракетой „Оникс“ берегового ракетного комплекса „Бастион“ нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области. В результате удара уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами „Байрактар-ТБ2“ и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле», — заявили в ведомстве.