Размораживать отношения с США сейчас невыгодно для РФ - Медведев
13:00 20.06.2022 Источник: Интерфакс
Размораживание отношений с США и возобновление диалога с Вашингтоном по теме контроля над стратегическими вооружениями в настоящее время невыгодно для России, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Как человек, имевший прямое отношение к СНВ-3 и подписавший его в 2010 году, считаю время для новых переговоров самым неподходящим", - написал он в своем телеграм-канале.
"И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России", - продолжил он. По мнению Медведева, США сами должны попросить об этом.
"А иначе это выглядит так: они нам - сплошные мерзости, а мы им - нате, пожалте, ядерную сделку. Непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости. Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нём на всех улицах и в подворотнях", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.
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