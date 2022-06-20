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Боррель полагает, что попытка блокады Калининграда несравнима с блокадой портов Украины

13:05 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель полагает, что попытку блокады Евросоюзом Калининграда «нельзя сравнивать» с блокадой украинских черноморских портов. Об этом он заявил в понедельник по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

«Я не знаю деталей, но это нельзя сравнить. Ситуация в Калининграде несопоставима с ситуацией на Украине. Россию ситуация в Калининграде не коснется, а вот весь остальной мир затрагивает ситуация, которая разворачивается на Украине», — сказал Боррель, отвечая на вопрос о попытках Литвы под предлогом транспортных санкций ЕС блокировать железнодорожный транзит в Калининградскую область.

В свою очередь глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед началом встречи руководителей внешнеполитических ведомств ЕС в Люксембурге заявил, что запрет на перевозку товаров в Калининградскую область через Литву был введен после консультаций с Еврокомиссией и по ее рекомендациям.

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