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Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», три человека ранены

13:32 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены, ведутся поисковые работы, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня около 8 утра вражескими подразделениями был нанес удар по буровым платформам „Черноморнефтегаза“. С самого утра нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Было 12 человек на этих буровых платформах, на эту минуту подобраны 5 человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются», — сообщил Аксенов.

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