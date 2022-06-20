Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», три человека ранены

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены, ведутся поисковые работы, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня около 8 утра вражескими подразделениями был нанес удар по буровым платформам „Черноморнефтегаза“. С самого утра нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Было 12 человек на этих буровых платформах, на эту минуту подобраны 5 человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются», — сообщил Аксенов.