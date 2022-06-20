Украинский суд сообщил о запрете оппозиционной партии ОПЗЖ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский суд во Львове сообщил в понедельник, что он запретил партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

«Информируем, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Политической партии „Оппозиционная платформа — При жизни“, — говорится в сообщении Восьмого апелляционного административного суда, базирующегося во Львове, на его странице в „Фейсбуке“ (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

Суд также сообщает, что средства и другие активы партии ОПЗЖ, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.