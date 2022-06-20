Украинский суд сообщил о запрете оппозиционной партии ОПЗЖ
14:00 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский суд во Львове сообщил в понедельник, что он запретил партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).
«Информируем, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Политической партии „Оппозиционная платформа — При жизни“, — говорится в сообщении Восьмого апелляционного административного суда, базирующегося во Львове, на его странице в „Фейсбуке“ (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)
Суд также сообщает, что средства и другие активы партии ОПЗЖ, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.
НОВОСТИ
- 14:33 20.06.2022
- Москва вошла в тройку рейтинга российских регионов по индексу социального благополучия
- 14:32 20.06.2022
- В Мурманске задержали эстонца, который пытался собрать сведения о сотрудниках ФСБ
- 14:12 20.06.2022
- РФ надеется убедить Турцию не проводить новую операцию в Сирии — замглавы МИД
- 13:52 20.06.2022
- Сбер стал участником запуска сервиса Минцифры «Рождение ребенка» на портале Госуслуги
- 13:32 20.06.2022
- Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», три человека ранены
- 13:20 20.06.2022
- Ответные меры на «блокаду» Калининграда будут выбраны после глубокого анализа — Песков
- 13:05 20.06.2022
- Боррель полагает, что попытка блокады Калининграда несравнима с блокадой портов Украины
- 13:00 20.06.2022
- Размораживать отношения с США сейчас невыгодно для РФ - Медведев
- 12:32 20.06.2022
- Совет ЕС продлил на год санкции против Крыма
- 12:20 20.06.2022
- ВС РФ ракетой «Оникс» уничтожили станцию управления БЛА «Байрактар» на аэродроме Арциз
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать