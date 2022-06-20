Сбер стал участником запуска сервиса Минцифры «Рождение ребенка» на портале Госуслуги

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Сбер активно участвует в проекте Минцифры по реализации социальных суперсервисов государства для населения. При участии Сбера Минцифры запущен суперсервис «Рождение ребенка» на портале Госуслуг, который позволяет впервые в России регистрировать рождение ребенка, передать его имя и другие данные без посещения ЗАГСа. Это стало возможным благодаря совместной работе Сбербанка с Минцифры и другими федеральных ведомствами – Минздравом, Минюстом и ФНС.

Сбер участвовал в согласовании проектов нормативных правовых актов, регулирующих цифровую регистрацию рождения, в описании проекта и дорожной карты суперсервиса, а также в проектировании специальной страницы «Тем, у кого родился ребенок» на портале Госуслуг, на которой собраны все доступные электронные услуги тех, кто стал родителем.

В развитие запущенного суперсервиса «Рождение ребенка» на портале Госуслуг на специальной странице «Тем, у кого родился ребенок» до конца 2022 года Минцифры при участии Сбера планируется внедрить предоставление других электронные услуг для новорожденных по принципу «одного окна»: получение СНИЛС, регистрацию по месту жительства (пребывания), запись в дошкольную образовательную организацию, оформление полиса ОМС.

Первого ребенка, чье появление на свет было зарегистрировано с помощью нового сервиса, зовут Марк. Он родился 18 мая в Республике Саха (Якутия) и стал самым юным получателем государственных услуг в стране.

«У нас создана специальная группа при Минцифры, которая участвует в реализации государственных суперсервисов, среди которых социальная поддержка онлайн, пенсия онлайн, онлайн-помощь при инвалидности, трудовые отношения онлайн, утрата близкого человека и услуги нотариата, цифровое исполнительное производство, – рассказал директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы Сбербанка Петр Днепровский. – Многие из них уже находятся на заключительной стадии создания. Мы работаем для комфорта и удобства граждан, ради максимальной экономии их времени и сил, чтобы людям не нужно было лично посещать органы власти и предоставлять бумажные документы. В этой работе нам помогают хорошо зарекомендовавшие себя в Сбере технологии и инструменты, такие как CustDev, MVP, NPS, CSI и другие».

Справка об участии Сбера в развитии суперсервисов на портале Госуслуги:

Проактивное информирование о мерах соцподдержки: Молодые родители сегодня получают в личном кабинете на портале Госуслуг информацию о положенных им мерах социальной поддержки. Такое же информирование о социальных услугах от государства получают люди с инвалидностью и те, кто выходит на пенсию.

Проактивное назначение пенсии по инвалидности: Теперь людям с инвалидностью не требуется самостоятельно подавать заявление о назначении пенсии. Пенсионный фонд принимает решение после получения сведений из федерального реестра инвалидов и направляет уведомление о назначении пенсии в личный кабинет клиента на портале Госуслуг.

Сервис для получения инвалидами средств реабилитации: Запущен цифровой сервис из 16 услуг для людей с инвалидностью по получению технических средств реабилитации (слуховые аппараты, инвалидные кресла и т.п. Ежегодно этими услугами пользуется более 1 млн человек.

Получение важных документов: Также на портале можно получить от государства значимые документы и справки: 2-НДФЛ, справки предпенсионера, выписки о назначенных мерах социальной поддержки, справки о размере пенсии, выписки из электронной трудовой книжки. Сегодня все эти документы еще можно получить непосредственно из СберБанк Онлайн.

Сервис о задолженности по исполнительным производствам: На портале Госуслуги запущен цифровой суперсервис по услугам судебных приставов, через который гражданин может узнать обо всех процессуальных мероприятиях, которые проводит судебный пристав в рамках исполнительного производства по долгу человека, обратиться к приставу с любым заявлением вплоть до решения таких социально-значимых вопросов, как сохранение гражданину прожиточного минимума при списании долга.