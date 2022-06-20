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РФ надеется убедить Турцию не проводить новую операцию в Сирии — замглавы МИД

14:12 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продолжает переговоры с Турцией относительно планируемой этой страной операции в Сирии и рассчитывает политико-дипломатическим путем убедить Анкару отказаться от ее проведения. Об этом заявил в понедельник журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

«Мы надеемся, рассчитываем на это», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС относительно возможности убедить Турцию отказаться от планируемой операции в Сирии. «Мы продолжаем контакты в двустороннем формате с нашими турецкими коллегами. Продолжаем с ними работать», — добавил Богданов.

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