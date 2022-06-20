Дефицит бюджета РФ в 2022 г составит 1,2% ВВП, в 2023 г. — 1,1% ВВП — проект Минфина
15:00 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит федерального бюджета РФ в 2022 году составит 1,665 трлн рублей (1,2% ВВП), в 2023 году — 1,592 трлн рублей (1,1% ВВП), следует из проекта основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 годы, подготовленного Минфином. Документ есть в распоряжении ТАСС.
В дальнейшем бюджет РФ также будет исполнен с дефицитом, однако его размер будет сокращаться. Так, по итогам 2024 года ожидается дефицит в 1,413 трлн рублей (0,9% ВВП), в 2025 году — 1,358 трлн рублей (0,8%).
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