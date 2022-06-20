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НОВОСТИ

На 86-м году жизни умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис

15:12 20.06.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис. Актёр скончался на 86-м году жизни. Соболезнования выразили президент и премьер Литвы, сообщает портал LRT.

Адомайтис был актёром театра и кино. Наибольшую известность он получил после съёмок в фильме «Никто не хотел умирать».  Говорит Москва

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