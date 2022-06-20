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В педвузах выделено более 3 тыс. мест по квоте для детей военнослужащих — Минпросвещения

15:32 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 3 тыс. мест по квоте для детей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, выделено в 33 педагогических вузах РФ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

«В 33 педагогических вузах и 12 филиалах, подведомственных Минпросвещения России, выделено 36 тыс. бюджетных мест по педагогическим направлениям и специальностям, более 5,5 тыс. мест на целевое обучение, а также более 3 тыс. мест по квоте для семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов», — говорится в сообщении.

Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, чьи слова приводятся в сообщении, в вузы сегодня поступают мотивированные абитуриенты, «которые связывают свое будущее с педагогической профессией».

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