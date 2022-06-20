В педвузах выделено более 3 тыс. мест по квоте для детей военнослужащих — Минпросвещения
15:32 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 3 тыс. мест по квоте для детей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, выделено в 33 педагогических вузах РФ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
«В 33 педагогических вузах и 12 филиалах, подведомственных Минпросвещения России, выделено 36 тыс. бюджетных мест по педагогическим направлениям и специальностям, более 5,5 тыс. мест на целевое обучение, а также более 3 тыс. мест по квоте для семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов», — говорится в сообщении.
Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, чьи слова приводятся в сообщении, в вузы сегодня поступают мотивированные абитуриенты, «которые связывают свое будущее с педагогической профессией».
НОВОСТИ
- 16:12 20.06.2022
- ВС Украины за прошедшую неделю обстреляли Донецк 291 раз, погибли 12 человек
- 16:00 20.06.2022
- Госдолг России в 2022–2024 гг. не превысит 16% ВВП — проект Минфина
- 15:12 20.06.2022
- На 86-м году жизни умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис
- 15:00 20.06.2022
- Дефицит бюджета РФ в 2022 г составит 1,2% ВВП, в 2023 г. — 1,1% ВВП — проект Минфина
- 14:33 20.06.2022
- Москва вошла в тройку рейтинга российских регионов по индексу социального благополучия
- 14:32 20.06.2022
- В Мурманске задержали эстонца, который пытался собрать сведения о сотрудниках ФСБ
- 14:12 20.06.2022
- РФ надеется убедить Турцию не проводить новую операцию в Сирии — замглавы МИД
- 14:00 20.06.2022
- Украинский суд сообщил о запрете оппозиционной партии ОПЗЖ
- 13:52 20.06.2022
- Сбер стал участником запуска сервиса Минцифры «Рождение ребенка» на портале Госуслуги
- 13:32 20.06.2022
- Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», три человека ранены
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать