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Госдолг России в 2022–2024 гг. не превысит 16% ВВП — проект Минфина

16:00 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный долг РФ в 2022–2024 годах будет не выше 16% ВВП, следует из проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов Минфина. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Так, в 2022 году ожидается, что он составит 16%, как и в прошлом году. В 2023 году доля госдолга РФ от ВВП незначительно снизится до 15,9%, а в 2024 году снова поднимется до 16%, следует из документа. При этом по итогам 2025 года Минфин прогнозирует долю госдолга в 16,7% ВВП РФ.

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