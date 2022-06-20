Госдолг России в 2022–2024 гг. не превысит 16% ВВП — проект Минфина
16:00 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный долг РФ в 2022–2024 годах будет не выше 16% ВВП, следует из проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов Минфина. Документ имеется в распоряжении ТАСС.
Так, в 2022 году ожидается, что он составит 16%, как и в прошлом году. В 2023 году доля госдолга РФ от ВВП незначительно снизится до 15,9%, а в 2024 году снова поднимется до 16%, следует из документа. При этом по итогам 2025 года Минфин прогнозирует долю госдолга в 16,7% ВВП РФ.
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