ВС Украины за прошедшую неделю обстреляли Донецк 291 раз, погибли 12 человек
16:12 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины за минувшую неделю обстреляли Донецк 291 раз, жертвами стали 12 человек, ранены 93 мирных жителя. Об этом сообщил в понедельник в эфире Первого канала мэр города Алексей Кулемзин.
«За прошедшую неделю украинские вооруженные формирования обстреливали Донецк 291 раз, количество выпущенных снарядов, боеприпасов измеряется тысячами, обстреливается практически весь город. <…> К сожалению, это приводит к жертвам среди мирных жителей, погибли 12 мирных жителей, погибли два сотрудника МЧС при исполнении своего служебного долга, погиб один ребенок, ранены 93 мирных жителя, среди которых пятеро детей», — сказал он.
НОВОСТИ
- 16:00 20.06.2022
- Госдолг России в 2022–2024 гг. не превысит 16% ВВП — проект Минфина
- 15:32 20.06.2022
- В педвузах выделено более 3 тыс. мест по квоте для детей военнослужащих — Минпросвещения
- 15:12 20.06.2022
- На 86-м году жизни умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис
- 15:00 20.06.2022
- Дефицит бюджета РФ в 2022 г составит 1,2% ВВП, в 2023 г. — 1,1% ВВП — проект Минфина
- 14:33 20.06.2022
- Москва вошла в тройку рейтинга российских регионов по индексу социального благополучия
- 14:32 20.06.2022
- В Мурманске задержали эстонца, который пытался собрать сведения о сотрудниках ФСБ
- 14:12 20.06.2022
- РФ надеется убедить Турцию не проводить новую операцию в Сирии — замглавы МИД
- 14:00 20.06.2022
- Украинский суд сообщил о запрете оппозиционной партии ОПЗЖ
- 13:52 20.06.2022
- Сбер стал участником запуска сервиса Минцифры «Рождение ребенка» на портале Госуслуги
- 13:32 20.06.2022
- Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», три человека ранены
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать