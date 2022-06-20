ВС Украины за прошедшую неделю обстреляли Донецк 291 раз, погибли 12 человек

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины за минувшую неделю обстреляли Донецк 291 раз, жертвами стали 12 человек, ранены 93 мирных жителя. Об этом сообщил в понедельник в эфире Первого канала мэр города Алексей Кулемзин.

«За прошедшую неделю украинские вооруженные формирования обстреливали Донецк 291 раз, количество выпущенных снарядов, боеприпасов измеряется тысячами, обстреливается практически весь город. <…> К сожалению, это приводит к жертвам среди мирных жителей, погибли 12 мирных жителей, погибли два сотрудника МЧС при исполнении своего служебного долга, погиб один ребенок, ранены 93 мирных жителя, среди которых пятеро детей», — сказал он.