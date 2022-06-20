Украинским школам и вузам не нужны «тяжелые» произведения русской литературы — замминистра
16:32 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Русская литература слишком тяжела для чтения, в связи с чем ее исключают из учебной программы украинских школ и вузов. Об этом в понедельник заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.
«Лично я считаю, что нужно повыкидывать все, что хоть как-то связывает нас с Российской империей. Все произведения, в которых там мистическая сила российского оружия, какая-то мифическая, все это надо повыкидывать. Все надо повыкидывать, что касается, как говорят, страданий русской души, такие тяжелые произведения для украинцев, вообще они нам не нужны», — пояснил он в эфире телеканала «Украина-24» решение ведомства убрать из учебных программ русскую литературу.
Он добавил, что в Министерстве образования и науки Украины работала комиссия, которая рассматривала изменения программы изучения зарубежной литературы, истории Украины, всемирной истории и патриотической подготовки. Эта комиссия 15 июня провела заседание, на котором представила и передала руководству министерства свои наработки, включая решение об исключении русской литературы, подтвердил Витренко. «Сейчас мы их внимательно изучим и примем соответствующее решение министерства образования и науки, что касается введения с 1 сентября новой программы зарубежной литературы», — заключил замминистра.
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