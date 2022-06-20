Более 5,4 тыс. медработников Подмосковья получают компенсацию аренды жилья

16:38

С 1 января в Московской области медицинские специалисты, снимающие жилье, могут ежемесячно получать компенсацию аренды жилья в размере 20 тыс. рублей. Эта мера поддержки введена по поручению губернатора Андрея Воробьёва. На сегодняшний день ею уже воспользовались 5,4 тыс. медработников.

«Чтобы обеспечить регион высокопрофессиональными медицинскими кадрами, надо создать для них соответствующие условия. Поэтому для привлечения медработников в Московскую область мы ввели беспрецедентное количество мер соцподдержки. И компенсация аренды жилья – одна из самых востребованных. Благодаря ей, с начала года в Подмосковье трудоустроились 748 медицинских специалистов», - сказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Программа введена во всех городских округах Подмосковья, воспользоваться ей могут представители 18 медицинских специальностей, в том числе фельдшеры и медсестры.

Получить компенсацию могут медработники, соответствующие ряду условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории Подмосковья. У близких родственников (супруга/супруги, детей) не должно быть в собственности жилья в Подмосковье. Ещё одно условие - отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за найм жилья от администраций городских округов.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявление на региональном портале Госуслуг. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.