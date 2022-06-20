Финляндия откроет границы для туристов, включая российских, с 30 июня
17:32 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финляндия с 30 июня отменяет ограничения на въезд для туристов из других государств, включая Россию, связанные с пандемией коронавируса. Об этом сообщило в понедельник министерство внутренних дел республики.
«Теперь путешественники из третьих стран, въезжающие в Финляндию, больше не будут обязаны представлять сертификат о вакцинации от COVID-19, а также сдавать тест при пересечении границы», — отмечается в заявлении, размещенном на сайте ведомства.
Пограничная служба Финляндии «совместно с национальными и международными партнерами продолжит следить за событиями, связанными с безопасностью границ», говорится в тексте.
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