Финляндия откроет границы для туристов, включая российских, с 30 июня

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия с 30 июня отменяет ограничения на въезд для туристов из других государств, включая Россию, связанные с пандемией коронавируса. Об этом сообщило в понедельник министерство внутренних дел республики.

«Теперь путешественники из третьих стран, въезжающие в Финляндию, больше не будут обязаны представлять сертификат о вакцинации от COVID-19, а также сдавать тест при пересечении границы», — отмечается в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

Пограничная служба Финляндии «совместно с национальными и международными партнерами продолжит следить за событиями, связанными с безопасностью границ», говорится в тексте.