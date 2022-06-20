Путин поручил расширить программу льготной семейной ипотеки
17:12 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил распространить программу ипотеки по льготной ставке на семьи, где ребенок родится до конца 2023 года. Соответствующее поручение главы государства опубликовано в понедельник на сайте Кремля.
«Обеспечить принятие решений, распространяющих право семей, имеющих детей, на получение ипотечного жилищного кредита (займа) по льготным ставкам при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.
Сейчас программа распространяется на семьи, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Взять такой кредит можно до конца 2023 года.
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