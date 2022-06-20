0
0
52
НОВОСТИ

Путин поручил расширить программу льготной семейной ипотеки

17:12 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил распространить программу ипотеки по льготной ставке на семьи, где ребенок родится до конца 2023 года. Соответствующее поручение главы государства опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

«Обеспечить принятие решений, распространяющих право семей, имеющих детей, на получение ипотечного жилищного кредита (займа) по льготным ставкам при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

Сейчас программа распространяется на семьи, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Взять такой кредит можно до конца 2023 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 20.06.2022
Финляндия откроет границы для туристов, включая российских, с 30 июня
0
62
17:17 20.06.2022
Сбер начислил 2000 бонусных рублей тем, кто получил выплаты на детей
0
83
17:00 20.06.2022
Временная поверенная в делах Литвы в РФ была вызвана в МИД России
0
105
16:38 20.06.2022
Более 5,4 тыс. медработников Подмосковья получают компенсацию аренды жилья
0
128
16:32 20.06.2022
Украинским школам и вузам не нужны «тяжелые» произведения русской литературы — замминистра
0
166
16:12 20.06.2022
ВС Украины за прошедшую неделю обстреляли Донецк 291 раз, погибли 12 человек
0
158
16:00 20.06.2022
Госдолг России в 2022–2024 гг. не превысит 16% ВВП — проект Минфина
0
192
15:32 20.06.2022
В педвузах выделено более 3 тыс. мест по квоте для детей военнослужащих — Минпросвещения
0
202
15:12 20.06.2022
На 86-м году жизни умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис
0
253
15:00 20.06.2022
Дефицит бюджета РФ в 2022 г составит 1,2% ВВП, в 2023 г. — 1,1% ВВП — проект Минфина
0
257

Возврат к списку