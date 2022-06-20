Мосгорсуд признал законным запрет компании Meta на территории России

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд в понедельник признал законным запрет компании Meta на территории России за экстремистскую деятельность, передает корр. ТАСС.

«Постановление суда первой инстанции признать законным и обоснованным, жалобу представителей компании Meta оставить без удовлетворения», — огласил постановление судья, после чего решение суда, согласно процессуальным нормам, вступило в законную силу.

Корпорации Meta признана в РФ экстремистской.