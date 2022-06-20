Сбер начислил 2000 бонусных рублей тем, кто получил выплаты на детей
17:17 20.06.2022
Сбербанк направил 2000 бонусных рублей для покупок на СберМаркете и СберМегаМаркете тем клиентам, которые до 15 июня получили государственные выплаты семьям с невысокими доходами на детей от 8 до 17 лет на счета и карты в Сбере. Информация о промокодах на 1000 рублей для СберМаркета и 1000 рублей для СберМегаМаркета направлена клиентам в push или SMS-сообщениях с номера 900.
Клиентам, как и всем получателям социальных выплат в СберБанке, автоматически после первого зачисления стал доступен раздел «Поступления» мобильного приложения СберБанк Онлайн. Это значит — дополнительные привилегии и скидки на сервисы Сбера и партнеров: страховые продукты, СберМобайл, Okko, и другие, а также удобный просмотр поступающих выплат и другие полезные функции.
«За последние две недели миллионы семей получили государственные выплаты на детей, а вместе с этим и подарки от Сбера, - отметила Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка. - Мы отправили клиентам не только бонусные рубли, но предоставили скидки на полезные сервисы и продукты, которые помогут семьям с детьми осуществить свои планы».
Ранее сообщалось, что все клиенты, получившие выплаты на детей через СберБанк до 15 июня, получат промокод на 1000 рублей в СберМаркете и 1000 рублей в СберМегаМаркете. Промокод действует на покупки на сумму от 3 тысяч рублей.
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