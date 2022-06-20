Андрей Воробьев: В Подмосковье откроют более 20 новых объектов здравоохранения

18:22

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области



На совещании с правительством и главами муниципалитетов губернатор Московской областисообщил, что в 2022 году в Московской области планируется открыть свыше 20 новых объектов здравоохранения. Губернатор особо отметил важность привлечения в них квалифицированных кадров.

«Система здравоохранения во все времена, будь то ковид или оказание плановой помощи, имеет большое значение для качества жизни каждой семьи, каждого человека. Поэтому обращаю внимание на дальнейшее преобразование, модернизацию, - сказал Андрей Воробьёв. - 22 новых объекта мы открываем в 2022 году в таких округах, как Мытищи, Реутов, Домодедово, Коломна, Раменское. И везде нужны кадры. Наши программы «Приведи друга», бесплатная аренда жилья дают результаты. Для всех очевидно, что уделяя внимание этому вопросу, мы можем рассчитывать на приход новых специалистов».

В Подмосковье сегодня работают 115 тыс. медиков. Укомплектованность - порядка 85%. С начала года в область привлекли 3853 специалистов. Андрей Воробьёв поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и вручил награды: Ордена Пирогова и Преподобного Сергия Радонежского, медали Луки Крымского, почетные звания «Заслуженный врач РФ» и «Заслуженный работник здравоохранения МО», почетную грамоту президента РФ.

«В последние 2 года поводов встречаться с медицинскими работниками у нас было предостаточно. Главные врачи объединили сильные команды и продолжают приглашать самых лучших в своей профессии. Наш президент ставит задачу - не просто уделять внимание здравоохранению, а работать в единой команде. Когда работает команда, когда есть взаимопонимание, то и вдохновение приходит, - сказал Андрей Воробьёв. - От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, хочу попросить передать добрые и искренние слова коллективам».

В Подмосковье действуют следующие меры поддержки медиков:

- Компенсация аренды жилья - 20 тыс рублей ежемесячно (ее получают более 5,4 тыс. специалистов).

- Предоставление земли в безвозмездное пользование (в этом году будет выделено 1 тыс. участков).

- Программа «Социальная ипотека» (программа увеличена в два раза и в этом году квартиры на льготных условиях смогут приобрести 300 медиков, а с 2016-го жилищные условия улучшили уже более 1,3 тыс. человек).

- Программа «Приведи друга» (денежная выплата при трудоустройстве медработника - от 25 до 50 тыс. рублей, таким образом трудоустроены уже 89 человек).