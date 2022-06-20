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Зеленский попал под обстрел, тайно посещая Лисичанск - Безуглая

18:40 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский на днях тайно совершил поездку в Лисичанск, в ходе которой попал под обстрел, утверждает депутат от партии главы государства «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Она опубликовала в понедельник в «Фейсбуке» (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) фото Зеленского среди военных.

«Владимир Зеленский в Лисичанске. Не так давно. Собственное фото. Он попал потом под обстрел. Тайно [приехал] поддержать и увидеть [все] своими глазами, разобраться», — написала она.

По опубликованному депутатом снимку невозможно определить, где он был сделан.

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