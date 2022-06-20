Более 90 человек эвакуированы с буровых платформ «Черноморнефтегаза» — Аксенов

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девяносто четыре человека эвакуировано с буровых платформ «Черноморнефтегаза», которые в понедельник подверглись атаке со стороны украинских вооруженных формирований, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Охрану платформ обеспечивают 15 военнослужащих.

«По ситуации с атакой буровых платформ „Черноморнефтегаза“. На данный момент эвакуировано 94 человека. 15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ», — написал глава региона.