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Нетаньяху уверен, что сможет сформировать и возглавить новое правительство Израиля

21:20 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильский премьер-министр Нафтали Беннет заявил в понедельник, что сделал все, что в его силах, для сохранения возглавляемого им правительства, но признал, что решение распустить Кнессет (парламент) на следующей неделе и провести выборы является правильным для Израиля. Соответствующее заявление он сделал в ходе специального выступления в парламенте, которое транслировали все основные каналы израильского телевидения.

«Мы сделали все возможное, чтобы сохранить правительство. Решение распустить парламент является правильным для Израиля. [Премьер в ротации и глава МИД Израиля Яир] Лапид возглавит кабинет министров в соответствии с установленным [коалиционным соглашением] порядком», — заявил Беннет.

Бывший премьер-министр Израиля, лидер оппозиционной партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху после известия о предстоящем роспуске Кнессета (парламента) выразил уверенность в том, что ему удастся сформировать и возглавить новое правительство еврейского государства. Видеообращение политика транслировал в понедельник 9-й канал израильского телевидения.

«Мои товарищи и я создадим широкое национальное правительство, которое я возглавлю и которое позаботится обо всех израильтянах без исключения», — заявил Нетаньяху.

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