Задержанные на Украине наемники из США должны понести ответственность — Песков

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое задержанных на Украине американских наемников должны понести ответственность за совершенные преступления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу Эм-эс-эн-би-си (MSNBC).

«Они — „солдаты удачи“, они были вовлечены в незаконную деятельность на территории Украины, они обстреливали наших военнослужащих, угрожали их жизни, — сказал Песков. — Они должны понести ответственность за свои преступления. Эти преступления необходимо расследовать».