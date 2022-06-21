В офисе Зеленского заявили, что число раненых украинских военных составляет около 30 тыс.
22:40 20.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что с начала спецоперации РФ в украинской армии 10 тысяч человек убиты и около 30 тысяч ранены.
«Приблизительно под 10 тыс. убитыми. И, соответственно, примерно, 1 к 3 [раненых]», — сказал он в понедельник в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, который внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
При этом Арестович указал, что 96-98% раненых возвращаются обратно в армию.
Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что потери Украины составляют в день до 100 военнослужащих убитыми и до 500 ранеными. Затем советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина теряет в день от 100 до 200 военнослужащих убитыми. А глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия оценил суточные потери Вооруженных сил Украины от 200 до 500 человек убитыми. 10 июня Арестович впервые назвал общее количество потерь украинских войск — до 10 тыс. убитыми.
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