Жительница Ставрополья заразилась сибирской язвой

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболевание сибирской язвой подтвердили у жительницы станицы в Изобильненском округе на Ставрополье. Пациентка находится в удовлетворительном состоянии, сообщил во вторник губернатор края Владимир Владимиров.

«Получил требующую серьезного внимания информацию из Изобильненского городского округа. У жительницы станицы Рождественская подтверждено заболевание сибирской язвой. Пациентка в удовлетворительном состоянии, она находится под наблюдением медиков. Об угрозе жизни речь не идет», — написал он в своем телеграм-канале.

На территории станицы проводятся профилактические мероприятия. В доме у заболевшей проведена дезинфекция, превентивная антибиотикопрофилактика контактных лиц, организована вакцинация сельскохозяйственных животных.