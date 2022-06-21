В Москве выявили 146 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 146 против 161 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 2 775 241 случай заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 14 против 11 днем ранее, до 44 014. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 191, до 2 584 755.
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