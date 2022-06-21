СМИ: В «Альфа-банке» и РСХБ для клиентов недоступны переводы в валюте

14:45

В нескольких крупных банках для клиентов стали недоступны переводы иностранной валюты внутри России, узнали «Известия». В call-центрах этих кредитных организаций подтвердили изданию, что проблема есть. Источник «Известий» из банковского сектора рассказал, что валютные переводы стали невозможны для физлиц недавно – с момента введения санкций против Национального расчетного депозитария (НРД).

С начала спецоперации РФ в Донбассе более 20 крупных банков страны попали под санкции Евросоюза и США. Некоторые из них отключили от международной системы SWIFT. 3 июня ЕС ввел санкции против Национального расчетного депозитария (НРД).

Для осуществления валютных переводов, в том числе и внутри страны, требуется взаимодействие с зарубежным банком-корреспондентом, что стало невозможно из-за санкций в отношении ряда кредитных организаций, пояснил «Известиям» аналитик группы «Финам» Игорь Додонов. По мнению младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолия Перфильева, эта ситуация может сохраниться до отмены санкций.