Послу ЕС в Москве заявлен протест в связи с ограничением транзита через Литву — МИД РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол ЕС в России Маркус Эдерер был во вторник вызван в МИД РФ, ему заявлен решительный протест из-за ограничений на грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

«21 июня в МИД России был вызван глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер. Представителю Евросоюза заявлен решительный протест в связи с распространением односторонних антироссийских ограничений на грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации. Указано на недопустимость подобных действий, нарушающих соответствующие юридические и политические обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности», — сообщили в МИД РФ.