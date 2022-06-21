Послу ЕС в Москве заявлен протест в связи с ограничением транзита через Литву — МИД РФ
15:32 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол ЕС в России Маркус Эдерер был во вторник вызван в МИД РФ, ему заявлен решительный протест из-за ограничений на грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.
«21 июня в МИД России был вызван глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер. Представителю Евросоюза заявлен решительный протест в связи с распространением односторонних антироссийских ограничений на грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации. Указано на недопустимость подобных действий, нарушающих соответствующие юридические и политические обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности», — сообщили в МИД РФ.
НОВОСТИ
- 16:32 21.06.2022
- Россияне отметили рост цен на лекарства - опрос
- 16:12 21.06.2022
- Путин поставил задачу построить несколько миллиардов квадратных метров нового жилья
- 16:02 21.06.2022
- В Летней школе Сбера появился ESG-курс для преподавателей
- 16:00 21.06.2022
- Группировка ВСУ в районе Лисичанска находится под огневым контролем ВС РФ
- 15:35 21.06.2022
- Сбер обеспечит 1 миллион POS-терминалов для QR-оплаты SberPay до конца 2022 года
- 15:20 21.06.2022
- Андрей Воробьев: В рестораны «Вкусно – и точка» можно будет устроиться через центры занятости Подмосковья
- 15:12 21.06.2022
- Кремль не исключает, что наемников из США могут приговорить к смерти в ДНР — Песков
- 15:00 21.06.2022
- Средства ПВО РФ отбили атаку ВСУ на остров Змеиный
- 14:45 21.06.2022
- СМИ: В «Альфа-банке» и РСХБ для клиентов недоступны переводы в валюте
- 14:32 21.06.2022
- Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать