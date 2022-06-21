Андрей Воробьев: В рестораны «Вкусно – и точка» можно будет устроиться через центры занятости Подмосковья

15:20

Фото Константина Семенца



В микрорайоне Путилково в Красногорске открылось предприятие быстрого обслуживания «Вкусно – и точка» - первое под новым брендом вместо «Макдоналдса». Губернатор Московской областии генеральный директор компанииобсудили возможность трудоустройства в сеть ресторанов через центры занятости населения Московской области.

«Сегодня радостное событие, потому что экономика, занятость, перспективы – все это для нас очень важно. Сервис, который вы оказываете – весьма популярен. Хочу сказать большое спасибо за вашу приверженность к ведению бизнеса на высоком уровне, за коммуникабельность. Уверен, что будут появляться наши вкусы с точки зрения креатива, внедрения - мне кажется, это интересная возможность придумать что-то свое, - сказал Андрей Воробьев в общении с руководством сети предприятий. - В Подмосковье большое количество иностранных компаний, в которых работает много людей. Когда начались санкции, мы переживали, чтобы наши жители не остались без работы, без доходов. Очень важно, чтобы они могли планировать свое будущее. Мы провели переговоры - ни одна компания, по сути, не хочет уходить из Подмосковья. У всех у них очень высокая эффективность, производительность, компетенция сотрудников».

В подмосковных ресторанах «Макдоналдс» было занято 10 тысяч человек. Причем почти 70% персонала – молодежь. Рассматривается возможность трудоустройства сотрудников компании IKEA, которая приняла решение уйти с российского рынка.

«Мы нанимаем людей напрямую, можно всегда найти вакансии на нашем сайте. Можно просто прийти в наше предприятие и найти вакансии там, можно сделать через центр занятости. Одна из инициатив - мы надеемся, Андрей Юрьевич Воробьев нас поддержит, - в том числе это возможность такого централизованного найма через центр занятости области», - заявил Олег Пароев.

В штате предприятия быстрого обслуживания в Путилкове - 80 человек, большинство из них проживает в Химках и мкр. Путилково. Более 2/3 сотрудников – студенты. Средняя зарплата при 40-часовой рабочей неделе – 56 тысяч рублей в месяц.

В Подмосковье действовало 138 предприятий «Макдоналдс». Первые из них возобновили свою деятельность 12 июня. Сейчас уже открыто 26 предприятий «Вкусно - и точка» в 22 муниципалитетах. Остальные начнут работать к середине июля. Еще 5 новых заведений находятся в высокой степени готовности и будут введены через 1,5-2 месяца.

Кроме того, в Московской области задействовано еще 15 тысяч человек в компаниях-поставщиках. Сегодня в обеспечении деятельности ресторанов «Вкусно - и точка» задействованы десятки предприятий и фермеров из Подмосковья. На долю поставщиков из области приходится 40% продуктов и упаковки. Регион по этому показателю является лидером в России, снабжая предприятия быстрого обслуживания мясными полуфабрикатами, сыром, молочными смесями для мороженого, салатно-овощной продукцией, бумажной упаковкой.