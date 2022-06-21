Группировка ВСУ в районе Лисичанска находится под огневым контролем ВС РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских вооруженных сил. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских вооруженных сил. По свидетельству украинских пленных, подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады брошены своим командованием. Оставшимся в живых военнослужащим оставалось только сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни», — сказал Конашенков.

По его данным, в таком же состоянии находится 57-я механизированная бригада ВСУ, чей командир после потери двух третей личного состава умолял командование группировкой доложить истинное положение дел генеральному штабу ВСУ и лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Конашенков отметил, что «киевским режимом, на фоне военных провалов, продолжаются вбросы в лучших традициях „Квартала-95“, чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих из Донбасса».

Так он прокомментировал распространенную Киевом информацию о якобы тайной поездке Зеленского в Лисичанск, где он попал под обстрел.