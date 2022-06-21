Группировка ВСУ в районе Лисичанска находится под огневым контролем ВС РФ
16:00 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских вооруженных сил. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских вооруженных сил. По свидетельству украинских пленных, подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады брошены своим командованием. Оставшимся в живых военнослужащим оставалось только сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни», — сказал Конашенков.
По его данным, в таком же состоянии находится 57-я механизированная бригада ВСУ, чей командир после потери двух третей личного состава умолял командование группировкой доложить истинное положение дел генеральному штабу ВСУ и лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Конашенков отметил, что «киевским режимом, на фоне военных провалов, продолжаются вбросы в лучших традициях „Квартала-95“, чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих из Донбасса».
Так он прокомментировал распространенную Киевом информацию о якобы тайной поездке Зеленского в Лисичанск, где он попал под обстрел.
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