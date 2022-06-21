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Путин поставил задачу построить несколько миллиардов квадратных метров нового жилья

16:12 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миллиарды квадратных метров нового жилья должны быть построены для того, чтобы решить жилищную проблему в России. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

«По такому показателю, как обеспеченность жильем граждан, мы, к сожалению, до сих пор отстаем от очень многих стран, в том числе от наших соседей. Чтобы решить проблему жилья, нам нужны действительно сотни миллионов, а в общей сложности несколько миллиардов квадратных метров нового жилья», — сказал Путин.

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