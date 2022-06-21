Россияне отметили рост цен на лекарства - опрос
16:32 21.06.2022 Источник: Интерфакс
На заметный рост цен на лекарства и медикаменты за последние четыре недели обратили внимание треть россиян (34%), свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные во вторник на сайте социологического центра.
Результаты исследования показывают, что 26% сограждан наблюдали за последний месяц заметное повышение цен на одежду и обувь, и ровно столько же респондентов говорят о существенном росте цен на строительные материалы.
Рост цен на электронику и бытовую технику был заметным за данный период по оценкам 24% россиян, отмечают социологи.
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